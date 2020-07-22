Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов» состоится, несмотря на то что у двух игроков московского клуба подозрение на коронавирус.
Напомним, что по итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут ещё несколько тестов. Остальные представители ЦСКА повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты.
Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 22 июля. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Тамбов».
Обслужит матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировать ему будут судьи на линиях Максим Гаврилин (Владимир) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
- 22 июля 2020
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