ЦСКА — «Тамбов»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Тамбова» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Тамбов».



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Набабкин, Щенников, Марадишвили, Обляков, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Котин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.

«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Шляков, Рыбин, Чуперка, Карасёв, Костюков, Мелкадзе, Калмыков.

Запасные: Чагров, Каплиенко, Таказов, Тетрашвили, Юрганов, Кабахидзе, Килин, Мамтов.

Обслужит матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировать ему будут судьи на линиях Максим Гаврилин (Владимир) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов (Москва).

ЦСКА, набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (31) — на 14-м месте.