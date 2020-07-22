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«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 30-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Адамов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

«Ахмат»: Мелихов, Семёнов, Адамов, Богосавац, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.

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