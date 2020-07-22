«Урал» — «Локомотив»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Урала» и московского «Локомотива» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Локомотив».



«Урал»: Годзюр, Калинин, Герасимов, Егорычев, Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бумаль, Емельянов, Магомадов, Панюков.

Запасные: Полетаев, Вилюш, Насыров, Мамин, Ароян, Бавин, Гусейнов, Ефремов, Погребняк, Золотов.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Кверквелия, Рыбус, Магкеев, Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рыбчинский, Сулейманов.



Запасные: Медведев, Савин, Идову, Игнатьев, Сильянов, Иосифов, Куликов, Чёрный, Галанин, Фарфан, Жемалетдинов.