«Динамо» — «Оренбург»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имена Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Морозов, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Грулёв, Филипп, Комличенко.

Запасные: Лещук, Шуньич, Рыков, Плиев, Рауш, Соснин, Школик, Хильемарк, Каборе, Жоаозиньо, Игбун, Н'Жье.

«Оренбург»: Климович, Зотов, Козлов, Сиваков, Готлиб, Терехов, Малых, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Фамейе.

Запасные: Руденко, Штырлов, Хорошков, Бидловский, Егофаров, Капленко, Привалов.