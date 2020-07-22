«Динамо» — «Оренбург»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Стали известны составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имена Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург».
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Морозов, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Грулёв, Филипп, Комличенко.
Запасные: Лещук, Шуньич, Рыков, Плиев, Рауш, Соснин, Школик, Хильемарк, Каборе, Жоаозиньо, Игбун, Н'Жье.
«Оренбург»: Климович, Зотов, Козлов, Сиваков, Готлиб, Терехов, Малых, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Фамейе.
Запасные: Руденко, Штырлов, Хорошков, Бидловский, Егофаров, Капленко, Привалов.
«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Дениса Казанского на встречу РПЛ
- 22 июля 2020
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