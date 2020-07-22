Кирилл Новиков: «Динамо» не смотрит в таблицу перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«Мы играем дома, перед своими болельщиками. Не смотрим в таблицу — мы хотим порадовать динамовских болельщиков. В прошлом туре дали отдохнуть ряду лидеров. Мы видим игроков на тренировках и уверенно вводили ребят в состав. Не ошиблись», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.
Матч «Динамо» — «Оренбург» состоится сегодня, 22 июля. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имена Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург».
«Динамо», набрав 41 очко, занимает шестое место в РПЛ. «Оренбург» (24) — на 16-м месте и уже вылетел в ФНЛ.
- 22 июля 2020
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