Виктор Гончаренко: не буду следить за матчами «Краснодара» и «Ростова»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что он не собирается следить за матчами 30-го тура Российской Премьер-Лиги с участием «Краснодара» и «Ростова».

«Не могу сказать, что у нас перед матчем какое-то необычное настроение. У нас хороший настрой. Мы понимаем, что не всё зависит от нас. Всё, что зависит от нас, мы должны сделать. Буду ли я онлайн получать информацию о матчах «Краснодара» и «Ростова»? Нет. Думаю, это не имеет никакого значения, пока сам ты не решил все свои задачи», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 30-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Урал», а «Ростов» дома встретится с «Зенитом».

ЦСКА может занять третье место в случае победы и неудачи «Краснодара», но также может опуститься на пятое место, если не выиграет у «Тамбова», а «Ростов» победит «Зенит».