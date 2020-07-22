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Виктор Кашшаи присутствует на матче ЦСКА — «Тамбов»

Виктор Кашшаи присутствует на матче ЦСКА — «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи посетил матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тамбов», передает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Счёт — 1:0 в пользу «армейцев», перерыв.

Фото: «Чемпионат»

Встреча заключительного тура РПЛ проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

ЦСКА, набрав 47 очков в 29 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (31) располагается на 14-й строчке.

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