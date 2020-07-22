Козлов: забили гол, есть шансы на 4-е место. Надеюсь, доведём матч с «Зенитом» до победы
Защитник «Ростова» Алексей Козлов прокомментировал итоги первого тайма матча 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0, перерыв).
«Тяжело обеим командам, понятно, что душно. Немного к другой схеме готовились. Но мы забили гол. Ещё есть шансы на четвертое место. Надеюсь, доведем этот матч до победы», — приводит слова Козлова пресс-служба «Ростова».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин (все — Москва). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Ростов», набрав 45 очков в 29 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (69) лидирует в первенстве и уже обеспечил себе чемпионский титул.
- 22 июля 2020
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