«Вильярреал» близок к трансферу хавбека «Реала» за € 20 млн
Полузащитник мадридского «Реала» Оскар Родригес близок к переходу в «Вильярреал», утверждает Marca.
По данным источника, «подводники» договорились о переходе футболиста в летнее трансферное окно за € 20 млн. «Реал» может включить в сделку пункт об обратном трансфере. Игроком также интересовались «Милан», «Севилья» и «Хетафе».
22-летний Родригес является воспитанником «Реала». В завершившемся сезоне выступал за «Леганес» на правах аренды. В составе «Леганеса» хавбек принял участие в 30 матчах чемпионата Испании (22 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.
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