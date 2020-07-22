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«Локомотив» обыграл «Урал», Антон Миранчук забил гол и был удалён

«Локомотив» обыграл «Урал», Антон Миранчук забил гол и был удалён
Футбол / РПЛ 0

В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги РПЛ «Урал» уступил «Локомотиву». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 45-й минуте Антон Миранчук открыл счёт, получив передачу от Дмитрия Рыбчинского в центральной зоне у чужой штрафной, после чего исполнил прицельный удар в угол ворот. В добавленное время Миранчук был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогали ему ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

«Урал», набрав 35 очков в 30 турах, занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (57) — второе место.

Результаты других матчей 30-го тура:

«Динамо» — «Оренбург» — 0:1

«Уфа» — «Арсенал» — 0:0

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
22 июля 2020, среда. 19:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 45+1'
Удаления: нет / Миранчук – 90+1'
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
22 июля 2020, среда. 19:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
22 июля 2020, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 29'
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