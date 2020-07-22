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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Зениту» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва).

Счёт был открыт в первом тайме — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Бактийор Зайнутдинов. На 72-й минуте петербургский клуб восстановил равновесие, отличился Эмилиано Ригони. Через несколько минут гостей вывел вперёд Сердар Азмун.

«Зенит», набрав 72 очка, финишировал на первом месте в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Ростов» (45) — на 5-м месте. «Зенит» выступит в Лиге чемпионов, «Ростов» сыграет в Лиге Европы.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
22 июля 2020, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Зайнутдинов – 18'   1:1 Ригони – 72'   1:2 Азмун – 75'
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