Чемпионат России по футболу: итоги сезона-2019/2020

Сегодня, 22 июля, завершился сезон-2019/2020 в чемпионате России. Команды РПЛ сыграли 30 туров.
Чемпионом России стал петербургский «Зенит», набравший 72 очка. На 15 баллов от него отстал московский «Локомотив», который также получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
«Краснодар» занял третье место, набрав 52 очка, и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Московский ЦСКА отстал от краснодарцев на 2 очка и отправляется в групповой этап Лиги Европы.
«Ростов» (45) оказался на пятой строчке в турнирной таблице, команде предстоит сыграть в отборе Лиги Европы. Московское «Динамо» (41), занявшее шестое место, также может сыграть в квалификации ЛЕ, если «Зенит» в финале Кубка России победит «Химки». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.
«Спартак» (39), «Арсенал» (38), «Уфа» (38), «Рубин» (35) и «Урал» (35) заняли места с 7-го по 11-е соответственно. «Сочи» (33), чей матч с «Крыльями Советов» в 30-м туре не состоялся, оказались на 12-й строчке.
«Ахмат» и «Тамбов» (оба — по 31) избежали вылета из РПЛ. «Крылья Советов» (28) и «Оренбург» (27) покидают Премьер-лигу.
- 22 июля 2020
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:16
-
20:12
-
20:02
-
19:57
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:10