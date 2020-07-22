Чемпионат России по футболу: итоги сезона-2019/2020

Сегодня, 22 июля, завершился сезон-2019/2020 в чемпионате России. Команды РПЛ сыграли 30 туров.



Чемпионом России стал петербургский «Зенит», набравший 72 очка. На 15 баллов от него отстал московский «Локомотив», который также получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» занял третье место, набрав 52 очка, и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Московский ЦСКА отстал от краснодарцев на 2 очка и отправляется в групповой этап Лиги Европы.

«Ростов» (45) оказался на пятой строчке в турнирной таблице, команде предстоит сыграть в отборе Лиги Европы. Московское «Динамо» (41), занявшее шестое место, также может сыграть в квалификации ЛЕ, если «Зенит» в финале Кубка России победит «Химки». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.

«Спартак» (39), «Арсенал» (38), «Уфа» (38), «Рубин» (35) и «Урал» (35) заняли места с 7-го по 11-е соответственно. «Сочи» (33), чей матч с «Крыльями Советов» в 30-м туре не состоялся, оказались на 12-й строчке.

«Ахмат» и «Тамбов» (оба — по 31) избежали вылета из РПЛ. «Крылья Советов» (28) и «Оренбург» (27) покидают Премьер-лигу.