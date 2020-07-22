Арбитр Федотов: не могу сказать, что 1-й пенальти в ворота «Рубина» назначен верно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизоды с назначением пенальти в матче 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» (1:2).

«Судья на VAR не видит, попал ли мяч в руку игроку «Рубина». Но арбитр назначил 11-метровый удар.



Если бы судьи на VAR увидели, что мяч точно не попал в руку, позвали бы главного посмотреть эпизод. Но раз VAR не видит момент чётко, они поддерживают главного арбитра, так как он не совершил явную очевидную ошибку. Но по тем повторам, что нам показали, не могу сказать, что пенальти «Спартака» в ворота «Рубина» назначен верно.



Что касается пенальти в ворота «Спартака», там всё правильно. Хвича убрал мяч под себя, а защитник его сбил. Но мне не понравилось поведение судьи — надменно ходил, что-то рассказывал. Надо было встать на точку, и всё, а не руками махать. Авторитет так не заработаешь.



А 11-метровый на Понсе был, здесь судья сработал правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.