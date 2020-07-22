Виктор Гончаренко обратился к болельщикам после последнего матча ЦСКА в сезоне
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Тамбовом» (2:0) в обращении к болельщикам московской команды поблагодарил их за поддержку.
«Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче заключительного тура РПЛ ЦСКА со счётом 2:0 обыграл «Тамбов», голы забили Георгий Щенников и Иван Обляков. «Тамбов» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.
ЦСКА, набрав 50 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в групповой этап Лиги Европы. «Тамбов» (31) — на 14-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов, ЦСКА вышел в Лигу Европы
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