Тренер «Спартака»: несмотря на то, что все голы были с пенальти, мы победили заслуженно

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу московского клуба в выездном матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).

«Была хорошая игра, хотя подготовка осложнилась поражением игрой с «Зенитом», ребятам было непросто пережить то поражение, но мы это преодолели. Начали игру с «Рубином» не очень уверенно, но спустя 20 минут набрали темп, были моменты, начали контролировать игру. Терпеливо продолжали владеть мячом и во втором тайме, владели инициативой. Несмотря на то, что все голы были с пенальти, мы победили заслуженно.

«Спартак» сегодня больше атаковал слева, а справа давно нет остроты? Сегодня атаковали слева больше, Айртон в хорошей форме – почему этим не воспользоваться? Но были и матчи, где мы больше атаковали правым флангом. Мы хотим быть более гибкими, задействовать оба фланга, атаковать через центр, проходить и низом, и верхом, но да, сегодня больше атаковали слева», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата».

«Спартак», набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (35) — на 10-м месте.