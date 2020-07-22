Гончаренко: поведя в счете, ЦСКА мог атаковать активнее, но мы удержали эту ситуацию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Тамбовом» (2:0) в 30-м туре РПЛ.
«Мы провели много ярких, запоминающихся матчей, в которых играли на выходах, прессинговали. Были и ничейные результаты, а то и проигрывали. Сегодня, поведя в счете 1:0, мы могли атаковать активнее, но мы удержали эту ситуацию. Мы помнили, что „Тамбов“, когда проигрывал в последних играх 1:0, счёт сравнивал. Это сидело у нас в голове. Когда уже забили второй, игра пошла в более спокойном темпе», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 22 июля 2020
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