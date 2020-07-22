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Гончаренко рассказал о состоянии Магнуссона и Сигурдссона

Гончаренко рассказал о состоянии Магнуссона и Сигурдссона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Хёрдура Магнуссона и нападающего Арнора Сигурдссона, у которых были диагностированы сомнительные результаты анализов на коронавирус.

«По поводу „сомнительных“ результатов теста: это пограничное состояние, когда нужно сдавать его повторно. Мы часто проводим тестирования, у нас есть экспресс-оборудование на базе. К счастью для нас, результаты получаем оперативно. Хорошо, что ни Сигрудссон, ни Магнуссон не контактировали с основой группой футболистов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав в 30 турах 50 очков, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Виктор Гончаренко обратился к болельщикам после последнего матча ЦСКА в сезоне
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