Гончаренко рассказал о состоянии Магнуссона и Сигурдссона
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Хёрдура Магнуссона и нападающего Арнора Сигурдссона, у которых были диагностированы сомнительные результаты анализов на коронавирус.
«По поводу „сомнительных“ результатов теста: это пограничное состояние, когда нужно сдавать его повторно. Мы часто проводим тестирования, у нас есть экспресс-оборудование на базе. К счастью для нас, результаты получаем оперативно. Хорошо, что ни Сигрудссон, ни Магнуссон не контактировали с основой группой футболистов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
ЦСКА, набрав в 30 турах 50 очков, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Виктор Гончаренко обратился к болельщикам после последнего матча ЦСКА в сезоне
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