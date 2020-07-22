Гончаренко — о возможном трансфере Гайча: сейчас комментировать нечего

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался комментировал возможный переход в московский клуб нападающего аргентинского клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайча.

«У нас всё те же приоритеты: нападающий, центральный защитник, атакующий игрок или игрок опорной зоны. Надеюсь, мы усилимся. Знаем, трудно вести переговоры с иностранцами — их проще зазывать в Лигу чемпионов. Но мы работаем над этим.

Что касается Гайча, из моих уст и от клуба звучит только официальная информация. Сейчас комментировать нечего", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав в 30 турах 50 очков, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «армейцы» выступят в Лиге Европы.