Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко — о возможном трансфере Гайча: сейчас комментировать нечего

Гончаренко — о возможном трансфере Гайча: сейчас комментировать нечего
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался комментировал возможный переход в московский клуб нападающего аргентинского клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайча.

«У нас всё те же приоритеты: нападающий, центральный защитник, атакующий игрок или игрок опорной зоны. Надеюсь, мы усилимся. Знаем, трудно вести переговоры с иностранцами — их проще зазывать в Лигу чемпионов. Но мы работаем над этим.

Что касается Гайча, из моих уст и от клуба звучит только официальная информация. Сейчас комментировать нечего", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав в 30 турах 50 очков, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «армейцы» выступят в Лиге Европы.

Гайч: счастлив, что ситуация с ЦСКА так разрешилась
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020