Федун: не планируем масштабной трансферной кампании. Тедеско должен сбалансировать состав

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.



«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки. Чемпионат России сезона-2020/2021 стартует 2 августа, а закончится 19 мая 2021 года.