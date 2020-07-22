Газизов: «Спартаку» хотелось в еврокубки. Следующий сезон будет намного успешнее!

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы команды в матче с «Рубином» (2:1) прокомментировал итоги сезона.



«Хотелось в еврокубки. Было большое желание, но что-то не получилось. Это большой урок нам всем. Были ошибки, шероховатости, но они сделают команду сильнее, уверен. Следующий чемпионат будет намного успешнее, намного», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.