Газизов: «Спартаку» хотелось в еврокубки. Следующий сезон будет намного успешнее!
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы команды в матче с «Рубином» (2:1) прокомментировал итоги сезона.
«Хотелось в еврокубки. Было большое желание, но что-то не получилось. Это большой урок нам всем. Были ошибки, шероховатости, но они сделают команду сильнее, уверен. Следующий чемпионат будет намного успешнее, намного», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 22 июля 2020
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