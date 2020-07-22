Виктор Гончаренко подвёл итоги выступления ЦСКА в нынешнем сезоне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Под моим руководством с той, старой командой мы дважды занимали второе место, с новой, более молодой, — уже второй раз четвёртое. На мой взгляд, по результату прогресса нет, но у нас появилась команда, которая знает, что надо делать на поле. Ребята получили игровую практику и в чемпионате, и в еврокубках, набрались опыта. Очень надеемся, что следующий сезон будет более удачным, что сможем усилить команду.



После ковидовской паузы мы всё-таки поднялись на одну ступеньку выше. Обидно, что не обыграли дома „Рубин“ и не смогли навязать борьбу «Краснодару», но радует, что мы дышали в спину «Локомотиву» и «Краснодару». «Локо» смогли навязать свою игру – это хорошо для следующего сезона.



И ещё один момент. Вы всегда требуете: «Почему не растут Чалов и Обляков?». Но растёт Марадишвили. А чтобы вырастить футболиста, который будет показывать результат в чемпионате и сборной, нужно много времени. Фактор тренера и чемпионата должны сложиться, чтобы тот или иной игрок выстрелил. Верим, что в следующем сезоне и Чалов, и Обляков, и Марадишвили сделают шаг вперед.

У команды будет пять дней выходных, после чего приступим к тренировкам. Может, проведём товарищеский матч. Если не получится, сыграем двусторонку. Новый сезон уже не за горами, будем готовиться в усиленном темпе", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.