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Гендиректор «Спартака»: по Урунову есть предложения и от других клубов

Гендиректор «Спартака»: по Урунову есть предложения и от других клубов
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Моя жёсткая позиция — хорошие трансферы делаются в тишине. Если говорить об Урунове, есть предложения и из других клубов. Интерес «Спартака»? Не буду комментировать. Скажу одно: первые игроки должны прийти к первому сбору. Нужны усиления в определённой линии, мы работаем над этим. Будет неплохо. В какие линии, не буду говорить. Все смотрят футбол и видят, на какую позицию нам требуется усиление», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящее время красно-белые ведут переговоры со стороной 19-летнего футболиста из Узбекистана об условиях личного контракта.

«Спартак» близок к приобретению Урунова у «Уфы». Стороны обсуждают детали контракта
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