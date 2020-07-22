Александр Соболев: «Спартак» всегда должен бороться за первое место, за кубок

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о выступлении за московский клуб после перехода из «Крыльев Советов».

«Доволен переходом в «Спартак» – всё хорошо, в команде освоился. Сезон же получился смазанным – проиграли Кубок и борьбу за выход в еврокубки, так что я не удовлетворён. В начале сезоне не мог поверить, что в конце окажусь в «Спартаке», но после 3–4 мячей за «Крылья» появилась уверенность. Когда забивал, не до конца верил, что куда-то перейду, но рад, что так получилось. Не могу сказать, что доволен своей игрой, могу прибавить. Надеюсь, следующий сезон будет лучше.



Давление болельщиков? Если критикуют, значит, есть за что. «Спартак» всегда должен бороться за первое место, за кубок, всегда побеждать. Нас оправданно критикуют. А давление есть, но особо его не ощущаю. Не смотрю телеграм-каналы, новости стараюсь читать меньше. В „Инстаграме“ пишут, но читаю не всё.



Что касается вылета «Крыльев», очень обидно. Все понимают про пандемию, с каждой командой такое может произойти, но ничего не поделаешь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.