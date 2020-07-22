Мусаев: «Краснодар» мечтал о том, чтобы зацепиться за второе место

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (4:0) и подвёл итоги сезона.

«Первый тайм выдался сложным, соперник играл в пять защитников, играл агрессивно и практически не оставлял пустых зон. Во втором тайме многое решил гол Кабеллы, соперник перешёл на игру в четыре защитника. «Ахмат» перешёл в атаку, стало больше свободных зон. Мы сумели воспользоваться этими зонами, забив два мяча в быстрых атаках. Это важная победа. У «Ахмата» была неделя на восстановление, мы играли через два дня на третий. Я рад, что мы показали силу и характер, добившись этой победы.



Этот сезон начался для нас тяжело. Из нашей команды ушли Перейра и Каборе, серьёзные травмы получили Классон и Газинский. Затем мы взяли Реми, который провёл два или три матча и тоже получил тяжёлую травму. Мы начали сезон новой командой, которая на тот момент была ещё недостаточно сыгранна. По ходу сезона к нам присоединились Берг и Фернандеш, Ману к тому времени не тренировался четыре месяца.

У нас была очень сложная кадровая ситуация. Я благодарен всем ребятам за то, что до Нового года мы смогли набрать достаточно большое количество очков. В целом, мы выступали очень достойно. Концовка сезона немного сбилась из-за пандемии, наверно, как и у всех команд. Мы мечтали о том, чтобы зацепиться за второе место, хотели напрямую попасть в Лигу Чемпионов.

В каких-то моментах нам не хватало кадровых ресурсов, когда-то нам мешали наши же ошибки, как тренеров, так и футболистов. Было особенно тяжело, когда мы теряли футболистов по сути на ровном месте, тому пример удаление Петрова в матче с «Крыльями Советов» или внезапная повышенная температура у Вандерсона и Кайо. При всех этих сложностях я удовлетворён нашими результатами. Конечно, хотелось бы большего, и мы будем к этому стремиться. За счёт чего мы планируем добиваться более высоких результатов? За счёт работы. На сегодняшний день мы получили то, что заслужили.



Нельзя сказать, что игра «Краснодара» куда-то пропала после выхода с карантина. Каждый матч — это отдельная история. На этом отрезке у нас был ряд хороших матчей, например, игры с «Ростовом», «Зенитом», «Уралом», сегодняшний матч можно тоже внести в этот список", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.