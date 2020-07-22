Фьолусон покидает «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с «Ахматом» (4:0) сообщил об уходе защитника Йона Фьолусона.

«Почему ни разу не сыграл Фьолусон? Причиной является в том числе и его плохая форма. Он проигрывал конкуренцию. Йон покидает команду. Сегодня мы с ним попрощались, был его последний день в «Краснодаре». Он провёл ряд хороших матчей. Считаю, он и помог команде, и стал играть лучше. Могу выразить ему только благодарность за совместную работу.



Готов говорить только о тех футболистах, которые сейчас находятся в команде. Будет некорректно, если упомяну качества, которых не хватает нашим нападающим. Понимаю, всех интересует вопрос трансферов, кто пришёл и кто ушёл. Нужно немного времени, чтобы разобраться с планами. Сейчас не могу об этом говорить. Нам нужно хотя бы пару дней на отдых, потом узнаете все новости.



Трудно разделять матчи на лучшие и худшие. Возможно, лучший был с «Порту» на выезде — игра получилась яркой. В первом матче мы проиграли, но смогли забить в Португалии три мяча очень сильному сопернику. Сейчас у нас 6 дней отдыха. Начинаем работать с 29-го числа. Сначала все игроки пройдут медобследование, а затем приступят к тренировкам. Первый тур уже 9 августа», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.