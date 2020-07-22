Тренер «Урала»: игрок «Локомотива» реализовал свой единственный момент

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Результат закономерен. Для побед нужны голы. Хотя к игрокам у меня нет никаких претензий — была видна самоотдача, мы имели хорошие моменты. Единственное — не хватало завершающего удара: где-то подвела точность, где-то — мастерство. Мы подали сегодня около 15 угловых, наносили удары, навязывали борьбу, но если игрок «Локомотива» свой единственный момент реализовал, то мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Мяч очень часто гостили в штрафной площади соперника, нам нужен был фактурный нападающий, поэтому выбор пал на Павла Погребняка.



Герасимов и Магомадов — ученики «Урал-2». Надеюсь, в скором будущем команда пополнится этими игроками. Стоит отметить, что «Урал-2» провёл качественную работу. Ребята, которые вышли в стартовом составе, смотрелись довольно уверенно и точно нам кашу не испортили.



Я здесь работаю только два дня. Всё случилось в авральном режиме. Сейчас надо думать, что делать дальше. График подготовки уже составлен. У нас будет несколько дней отдыха, медицинское обследование, затем мы вернемся к тренировкам», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата».