Тренер «Урала»: игрок «Локомотива» реализовал свой единственный момент

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Результат закономерен. Для побед нужны голы. Хотя к игрокам у меня нет никаких претензий — была видна самоотдача, мы имели хорошие моменты. Единственное — не хватало завершающего удара: где-то подвела точность, где-то — мастерство. Мы подали сегодня около 15 угловых, наносили удары, навязывали борьбу, но если игрок «Локомотива» свой единственный момент реализовал, то мы, к сожалению, этого сделать не смогли. Мяч очень часто гостили в штрафной площади соперника, нам нужен был фактурный нападающий, поэтому выбор пал на Павла Погребняка.
Герасимов и Магомадов — ученики «Урал-2». Надеюсь, в скором будущем команда пополнится этими игроками. Стоит отметить, что «Урал-2» провёл качественную работу. Ребята, которые вышли в стартовом составе, смотрелись довольно уверенно и точно нам кашу не испортили.
Я здесь работаю только два дня. Всё случилось в авральном режиме. Сейчас надо думать, что делать дальше. График подготовки уже составлен. У нас будет несколько дней отдыха, медицинское обследование, затем мы вернемся к тренировкам», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата».
- 22 июля 2020
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