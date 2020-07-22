Футболка Андрея Ещенко с изображением медведя продана за 230 тыс. рублей

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров сообщил, что футболка защитника красно-белых Андрея Ещенко со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме продана на аукционе за 230 тыс. рублей.

Об этом Ребров сообщил в «сториз» своей страницы в «инстаграме».

Ранее сообщалось, что вырученные средства будут переданы благотворительному фонду «Своими глазами», основателем которого является Ребров.

Футболку Ещенко показал после окончания полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2). За этот поступок Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России. Кроме того, футболист подвергся штрафу в размере 50 тыс. рублей.



Некоторое время назад нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.