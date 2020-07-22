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Александр Беленов — голкипер сезона в РПЛ

Александр Беленов — голкипер сезона в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Уфы» Александр Беленов стал лучшим голкипером сезона по версии Российской Премьер-Лиги.

Беленов сыграл 13 матчей на ноль, также как вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, но провёл меньше минут на поле.

Голкипер башкирского клуба провёл в этом сезоне 26 матчей в РПЛ, пропустил 17 мячей. 33-летний вратарь перешёл в «Уфу» в 2017 году из махачкалинского «Анжи».

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