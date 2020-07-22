Экс-футболисты «Торпедо» написали письмо владельцу клуба. Им не выплатили премии

Футболисты, тренеры и сотрудники, которые покинули «Торпедо» в течение прошедшего сезона, обратились с письмом к владельцу клуба Роману Авдееву.

Согласно договорённостям, по итогам сезона клуб должен был выплатить всем сотрудникам премию в зависимости от места в таблице. Большинство сотрудников премию за сезон получили, однако те, кто покинул клуб, остались без выплат.

Ушедшие из «Торпедо» сотрудники и футболисты считают, что имеют право на получение премии, так как внесли вклад в успехи клуба в прошедшем сезоне. С юридической точки зрения, невыплата премий, по их мнению, является дискриминацией.

Экс-сотрудники «Торпедо» в обращении к Авдееву привели пример судебного разбирательства с тремя бывшими игроками «Урала», не получившими премиальные за матчи, в которых они принимали участие. В Спортивном арбитражном суде (CAS) постановили, что невыплата премий этим футболистам неправомерна.

В конце обращения бывшие работники московского клуба попросили Авдеева разобраться в ситуации и принять решение о выплате премиальных за прошедший сезон. Под обращением подписались Роман Шишкин, Илья Самошников, Михаил Багаев, Максим Максимов и другие экс-футболисты «Торпедо». Текст обращения есть в распоряжении «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»