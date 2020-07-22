Семак: выход Азмуна и Дзюбы добавил остроты в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Хорошая игра. Очень неплохо начали. Выбил немножко из колеи гол после рикошета. После пропущенного мяча не хватало остроты в атаке, хотя контролировали мяч неплохо. Во втором тайме смогли всё-таки забить и один, и второй мячи, добиться волевой победы, с чем команду и поздравляю. Молодёжь получила игровой опыт. Саша Васютин отыграл. Потихоньку даём возможность играть футболистам, которые у нас в обойме. Рад за Мамману — фактически год спустя вернулся в строй, сегодня провёл 45 минут. Здорово. Сейчас самое важное — восстановиться и готовиться к финалу Кубка России.

В начале первого тайма были хорошие моменты, не хватало точности и остроты в передачах. Что касается второго тайма, надо отдать должное Азмуну — он и в первом моменте мог забить головой, но вратарь хорошо сыграл, и потом здорово открывался. Выход наших основных нападающих — Азмуна и Дзюбы — добавил остроты, вариативности в завершающей стадии стало больше. Моменты были очень неплохие. Некоторые из них реализовали, поэтому смогли добиться победы.



Практически все замены были плановыми, за исключением выхода Караваева. Не хотели его выпускать, хотели дать возможность выйти Одоевскому. Но, к сожалению, Дриусси почувствовал мышечный спазм, пришлось его заменить. Хотели дать Одоевскому почувствовать вкус победы и игры в Премьер-Лиге, но сегодня не получилось.



Договаривались, что Дзюба и Азмун сыграют по одному тайму, это были плановые замены в процессе подготовки к финалу Кубка. Держали в уме и гонку бомбардиров, но это не самое важное. Оба молодцы в этом сезоне, сделали очень многое для команды. Как и вся команда. Каждый занимается своим делом, и делает это хорошо", — приводит слова Семака официальный сайт клуба.