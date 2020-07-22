Семак — о возможном расширении РПЛ: сложно найти, куда поставить 4 дополнительных матча

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

«К большому сожалению, сейчас очень плотный календарь. Чемпионат России сдвинулся практически на месяц. Обычно мы начинаем в середине июля, сейчас сезон стартует в августе. Плотность календаря, несмотря на реформу Кубка России, подразумевает, что не так много будет свободных дат. Очень сложно найти, куда поставить четыре дополнительные встречи. Если будут команды, хорошая инфраструктура, стадионы, почему нет, но именно в этом сезоне, на мой взгляд, сложновато», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.