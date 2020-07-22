Николич: счастлив, что в матче с «Уралом» на поле вышли 11 воспитанников «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о победе над «Уралом» (1:0) в последнем туре чемпионата России.
«В первую очередь поздравляю команду с победой.Счастлив, что на поле вышли восемь, а затем и 11 воспитанников. Игра получилась не такой хорошей, какой могла быть. Но мы забили гол в правильное время, в конце первого тайма. Во втором играли не очень хорошо, но затем стали создавать моменты у ворот «Урала». Соперник тоже имел шансы. Рад, что мы выиграли и закончили сезон хорошо.
Хотел посмотреть молодых и дать опытным ребятам отдых, чтобы избежать травм. Они провели семь матчей за короткое время. Всё получилось: у нас три очка, молодые на поле, все здоровы.
Последний матч трудного сезона. Думаю, не было причин давать Миранчуку вторую желтую карточку", — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».
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