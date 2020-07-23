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«Ливерпуль» обыграл «Челси». Команды забили 8 голов на двоих

«Ливерпуль» обыграл «Челси». Команды забили 8 голов на двоих
Футбол / Англия 0

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 5:3. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Скотт Леджер и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Наби Кейта.

На 38-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Трент Александер-Арнольд.

Вскоре счёт до крупного довёл Жоржиньо Вейналдум, которому ассистировал Мохамед Салах.

В компенсированное время первого тайма разрыв в счёте сократил Оливье Жиру.

На 55-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Роберто Фирмино с передачи Александер-Арнольда.

В середине тайма отличился Тэмми Абрахам с передачи Кристиана Пулишича.

На 73-й минуте разрыв до минимума сократил Пулишич, которому ассистировал Каллум Хадсон-Одои.

В концовке пятый гол забил Алекс Окслейд-Чемберлен с паса Эндрю Робертсона.

«Ливерпуль», набрав 96 очков, занимает 1-е место в АПЛ и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Челси» (63) — на 4-м месте.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
22 июля 2020, среда. 22:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 3
Челси
Лондон
1:0 Кейта – 23'   2:0 Александер-Арнольд – 38'   3:0 Вейналдум – 43'   3:1 Жиру – 45+3'   4:1 Фирмино – 55'   4:2 Абрахам – 61'   4:3 Пулишич – 73'   5:3 Окслейд-Чемберлен – 84'
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