Экс-тренер «Локомотива» вернул «Вест Бромвич» в АПЛ

В заключительном, 46-м туре английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2). Команда, которой руководит бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич, вышла в английскую Премьер-Лигу.
«Вест Бромвич» набрал 83 очка и на два балла обогнал «Брентфорд», который занял третье место.
«Дрозды» вылетели из АПЛ в сезоне-2017/2018. В прошлом сезоне команда стала четвёртой в Чемпионшипе, но не смогла получить путёвку в Премьер-лигу через плей-офф.
Билич возглавлял «Локомотив» в 2012—2013 годах. В июне 2019 года сербский специалист подписал двухлетний контракт с «Вест Бромвичем».
Ранее «Лидс Юнайтед» после 16-летнего перерыва вернулся в АПЛ, заняв первое место в Чемпионшипе. Владелец «Лидса» Ангус Киннер заявил, что команда должна играть не в Чемпионшипе, а в АПЛ и Лиге чемпионов.
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