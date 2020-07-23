Вадим Евсеев: «Уфа» прыгнула выше головы после рестарта чемпионата России

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 30-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:0).



«Белоусов приятно удивил. Уверенно играл, тактически грамотно. Провёл две тренировки, на которых были заняты тактикой. Вы видели, что мы играли 4-4-2. Он полностью выполнил установку, имел возможность забить после открывания в правильную зону. Для меня, как для тренера, это приятно. Он с нами летом был на сборах в Австрии. Тогда был и Емельянов, который закрепился. Нам удалось добиться того, что мы задумали. Были шероховатости, но они всегда есть.



Дебют Алексея Никитина оцениваю как уверенный и организованный. Он подсказывал и принимал правильные решения. Лучшего нападающего РПЛ, который забил 15 мячей с игры, его закрыли два защитника – Табидзе и Никитин. Они не позволили нанести даже одного удара по воротам «Уфы». Поэтому все разговоры, в которых говорят, что у нас плохие игроки – я их убираю в сторону. В каждой команде есть хорошие игроки, неважно московские, питерские или с периферии. Игроки растут, главное ставить перед ними задачи. Ребята сегодня справились, и я очень горд за команду. Не смотря на все трудности в последнее время, мы не просто играли, а набирали очки.



Мы прыгнули выше головы после рестарта чемпионата, потому что никто не знал, как готовиться к этой части. Кто-то был готов сразу, а кто-то – нет, были проблемы с травмами. Игры шли через три на четвёртую, через две на третью. С этим столкнулся «Урал», это одна из причин, почему был проигран полуфинал Кубка России. Было видно, что они играют из последних сил, а «Химки» физически на голову сильнее. К тому же, у них выбыло два основных игрока», — приводит слова Евсеева «ГорОбзор.Ру».

Александр Беленов — голкипер сезона в РПЛ