Бывший тренер «Локомотива» и «Краснодара» может возглавить киевское «Динамо»

Киевское «Динамо» проявляет интерес к сербскому специалисту Славолюбу Муслину, утверждает Directno.

По данным источника, президента украинского клуба Игоря Суркиса привлекает тот факт, что Муслин владеет русским языком. Босс киевлян принял решение прекратить эксперименты на тренерском мостике и хочет пригласить в команду опытного специалиста.

67-летний Муслин в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как «Црвена Звезда», «Левски», донецкий «Металлург», московский «Локомотив», «Химки», минское «Динамо», «Краснодар», «Амкар», «Стандард», а также сборную Сербии. Становился чемпионом Марокко, Югославии, Сербии и Черногории, а также Болгарии.

Напомним, что киевское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны. На следующий день после завершения сезона главный тренер киевлян Алексей Михайличенко был отправлен в отставку.