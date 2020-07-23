Томас Цорн: поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал завершение сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона 2019/2020. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу „Спартак“ и фанатам», — написал Цорн на своей странице в «Инстаграме».

Цорн был назначен на пост генерального директора «Спартака» 14 мая 2019 года. 7 июля 2020 года клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки.