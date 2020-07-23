«Енисей» не будет наказывать Кичина, устроившего драку в матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал драку футболистов в матче со «СКА-Хабаровск».



Игрок красноярцев Валерий Кичин напал на соперника, тот ответил, и после этого завязалась зрелищная потасовка. Другие футболисты бросились разнимать и успокаивать коллег, но те продолжали выяснять отношения. Прозвище Валерия — «Конор». Он его получил за сходство со знаменитым ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.



«Ничего страшного не произошло — потолкались, поборолись. Ребят разняли, они уже помирились. Обошлось без крови и повреждений. Это межсезонье, такое бывает — эмоции. Наказывать Кичина не будем», — сказал Тарханов в интервью «РИА Новости».

Встреча между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» состоялась 22 июля и завершилась победой красноярцев со счётом 1:0.