Дзагоев в шутку пинал Набабкина, Бабаева подменяла кукла. Фото с матча ЦСКА — «Тамбов»

22 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 2:0, голы забили Георгий Щенников и Иван Обляков. «Тамбов» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Тамбовом» (2:0) в обращении к болельщикам московской команды поблагодарил их за поддержку.
«Уже скоро новый сезон. Спасибо большое за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА, набрав 50 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в групповой этап Лиги Европы. «Тамбов» (31) — на 14-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 23 июля 2020
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:40
-
05:35
-
05:20
-
05:00
-
04:52
-
04:41
-
04:25
-
04:22
-
03:36
-
03:34
-
02:51
-
01:48
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:15
-
00:09
- 22 июля 2020
-
23:39
-
23:33
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:59