Дзагоев в шутку пинал Набабкина, Бабаева подменяла кукла. Фото с матча ЦСКА — «Тамбов»

22 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 2:0, голы забили Георгий Щенников и Иван Обляков. «Тамбов» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Тамбовом» (2:0) в обращении к болельщикам московской команды поблагодарил их за поддержку.



«Уже скоро новый сезон. Спасибо большое за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо, что гоните нас вперёд, когда нам тяжело», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 50 очков, занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в групповой этап Лиги Европы. «Тамбов» (31) — на 14-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.