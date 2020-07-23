Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в последнее время выступал за «Сочи» на правах аренды, обратился к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.
«Поздравляю», – написал Кокорин в «Инстаграме», выложив совместное фото с Азмуном.
Напомним, Сердар выиграл гонку бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/2020. Он, как и другой форвард «Зенита» Артём Дзюба, забил 17 голов, но россиянин чаще поражал ворота соперников с 11-метровой отметки.
Контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы многие российские клубы, включая петербуржцев и «Сочи».
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» окажется на 12-м, если клубу засчитают техническое поражение в игре с «Крыльями Советов».
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