Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в последнее время выступал за «Сочи» на правах аренды, обратился к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.



«Поздравляю», – написал Кокорин в «Инстаграме», выложив совместное фото с Азмуном.

Напомним, Сердар выиграл гонку бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/2020. Он, как и другой форвард «Зенита» Артём Дзюба, забил 17 голов, но россиянин чаще поражал ворота соперников с 11-метровой отметки.



Контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы многие российские клубы, включая петербуржцев и «Сочи».

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» окажется на 12-м, если клубу засчитают техническое поражение в игре с «Крыльями Советов».