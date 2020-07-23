Панченко и Рыков оформили личные рекорды. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Оренбург»

22 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матча 30-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» потерпело поражение от «Оренбурга» в заключительном матче сезона-2019/2020. Встреча завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол забил ганский нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе, который поддержал акцию Black Lives Matter во время празднования. Форвард встал на одно колено, а болельщики его освистали.
Матч обслуживал арбитр Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва).
«Динамо» завершило сезон на 6-й строчке турнирной таблицы. «Оренбург» покинул РПЛ, расположившись на 16-м месте.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 23 июля 2020
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:40
-
05:35
-
05:20
-
05:00
-
04:52
-
04:41
-
04:25
-
04:22
-
03:36
-
03:34
-
02:51
-
01:48
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:15
-
00:09
- 22 июля 2020
-
23:39
-
23:33
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:59