Панченко и Рыков оформили личные рекорды. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Оренбург»

22 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матча 30-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» потерпело поражение от «Оренбурга» в заключительном матче сезона-2019/2020. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол забил ганский нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе, который поддержал акцию Black Lives Matter во время празднования. Форвард встал на одно колено, а болельщики его освистали.

Матч обслуживал арбитр Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва).

«Динамо» завершило сезон на 6-й строчке турнирной таблицы. «Оренбург» покинул РПЛ, расположившись на 16-м месте.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.