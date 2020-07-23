Модрич: Рамос — это феномен, а Бензема является лучшим нападающим

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о совместной работе с защитником Серхио Рамосом и нападающим Каримом Бенземой.
«Мой брат Серхио — это феномен. И я говорю это не потому, что за восемь лет мы создали действительно особые отношения, мы тусуемся всей семьей, вместе уезжаем в отпуск, или потому что у нас был фантастический футбольный опыт и успехи вместе. Теперь все, наконец, осознали то, что мы, игроки, знали давно.
Бензема — лучший нападающий, с которым приятно играть. Его понимание игры, движения, нарушающие баланс защиты соперника, являются чем-то особенным. Бензема всегда делал отличную работу для команды, и я просто рад, что теперь он испытал всеобщую овацию и большое удовлетворение от людей, признавших его класс», — приводит слова Модрича Goal.
В итоговой таблице чемпионата Испании «Реал» опередил «Барселону» на 5 очков. Победу в первенстве «сливочные» обеспечили себе за тур до конца, когда на своём поле переиграли «Вильярреал» (2:1).
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