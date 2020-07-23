Килиан Мбаппе отреагировал на попадание на обложку FIFA 21
Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал попадание на обложку FIFA 21.
«Звезда обложки, не могу дождаться, чтобы сыграть в это. Горжусь тем, что являюсь звездой обложки FIFA 21. Мечта сбылась», — написал Мбаппе в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что компания Electronic Arts выбирала между Неймаром и Мбаппе, но в конечном итоге сделала выбор в пользу француза. Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», попавший на обложку FIFA, со времён Гийома Оаро. Он был на обложке французской версии FIFA 10.
Трансферная стоимость Килиана оценивается в € 180 млн. В сезоне-2019/2020 Мбаппе записал в свой актив 30 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за парижан во всех турнирах.
Представлена обложка FIFA 21. На ней — 21-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе
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