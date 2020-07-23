Восемь голов на двоих в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Челси»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 5:3. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Скотт Леджер и Ричард Уэст.

В составе победителей отличились Наби Кейта, Трент Александер Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен. За «Челси» забивали Оливье Жиру, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 96 очков, занимает 1-е место в АПЛ и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Челси» (63) — на 4-м месте.

На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).