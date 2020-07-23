Трошечкин: «Химки» находятся там, где и должны быть

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал подтверждение выхода команды в РПЛ.
«Химки» находятся там, где и должны быть. Мы заслужили право выступать в РПЛ. Наш тренерский штаб старался максимально снизить напряжение. Было много информации в СМИ, и это не могло не влиять на нас. Но тренеры говорили, что всё хорошо и клуб будет в Премьер-Лиге, мы им верили», — приводят слова Трошечкина «Известия».
В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.
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