Трошечкин: «Химки» находятся там, где и должны быть

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал подтверждение выхода команды в РПЛ.



«Химки» находятся там, где и должны быть. Мы заслужили право выступать в РПЛ. Наш тренерский штаб старался максимально снизить напряжение. Было много информации в СМИ, и это не могло не влиять на нас. Но тренеры говорили, что всё хорошо и клуб будет в Премьер-Лиге, мы им верили», — приводят слова Трошечкина «Известия».



В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.

«Химки» выступят в РПЛ в сезоне-2020/2021