«Ливерпулю» вручили трофей АПЛ, «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов. Главное к утру

«Ливерпулю» вручили трофей АПЛ, «Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов, ЦСКА вышел в Лигу Европы, оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году, «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпулю» вручили трофей АПЛ.
2. «Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов, ЦСКА вышел в Лигу Европы.
3. Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году.
4. «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ.
5. Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в чемпионатах России.
6. Формула-1 может провести три гонки в Великобритании из-за вспышки COVID-19 в Испании.
7. Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами РПЛ.
8. Хабиб опубликовал первый пост после смерти отца.
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