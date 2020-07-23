«Тут даже солнца не видно». Кокорин прилетел в Москву

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, защищавший в минувшем сезоне цвета «Сочи» на правах аренды, прилетел в Москву.
Об этом игрок сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию в "Инстаграме".
«Тут даже солнца не видно», — подписал снимок футболист.
Александр Кокорин прилетел в Москву
Фото: instagram.com/kokorin9
Контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы многие российские клубы, включая петербуржцев и «Сочи». Сообщалось, что на игрока претендуют московские «Динамо» и «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кокорин провёл 10 матчей и забил 7 голов.
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» окажется на 12-м, если клубу засчитают техническое поражение в игре с «Крыльями Советов».
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