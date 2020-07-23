Подруга Роналду выложила новое фото. Его оценил Кокорин

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на странице в социальных сетях поделилась горячим снимком.
«Счастье зависит от уровня ваших мыслей», — подписала фотографию Джорджина.
Отметим, что среди лайкнувших пост подруги Роналду пользователей оказался форвард «Зенита», защищавший в минувшем сезоне цвета «Сочи» на правах аренды, Александр Кокорин.
В 30 матчах чемпионата Италии Роналду забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Туринский «Ювентус» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
- 23 июля 2020
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:40
-
05:35
-
05:20
-
05:00
-
04:52
-
04:41
-
04:25
-
04:22
-
03:36
-
03:34
-
02:51
-
01:48
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:15
-
00:09
- 22 июля 2020
-
23:39
-
23:33
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:59