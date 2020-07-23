Подруга Роналду выложила новое фото. Его оценил Кокорин

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на странице в социальных сетях поделилась горячим снимком.



«Счастье зависит от уровня ваших мыслей», — подписала фотографию Джорджина.

Отметим, что среди лайкнувших пост подруги Роналду пользователей оказался форвард «Зенита», защищавший в минувшем сезоне цвета «Сочи» на правах аренды, Александр Кокорин.

В 30 матчах чемпионата Италии Роналду забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.



Туринский «Ювентус» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.