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Актёр Назаров спел о сезоне «Спартака». Видео

Актёр Назаров спел о сезоне «Спартака». Видео
Футбол / РПЛ 0

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» опубликовал новую песню, посвящённую завершившемуся сезону в исполнении красно-белых.

«Вот и всё, мы «Рубин» наконец укачали
Почему же в груди ощущение печали?
Не об этом, мой друг, мы с тобою мечтали
Год назад, так давно, ещё в самом начале

Унижаться, любя, не хочу и не буду
Буду золота ждать, вот такой я зануда
Вы не в праве терять своё гордое имя
Нам нельзя привыкать становиться седьмыми

Улыбнёмся когда, кровь по капле теряем
Нам беда не беда, мы сильнее лишь станем
Наше время нас ждёт, как бы ни было сложно
Может, завтра придёт – и такое возможно».

«Спартак», набрав 39 очков в 30 турах, занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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